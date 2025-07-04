Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может измениться по инициативе правительства по пересмотру правил тарификации водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют последние предложения Министерства развития общин и территорий, обнародованные для общественного обсуждения.

Правительство рассматривает проект изменений к постановлению Кабинета Министров №502, регулирующему тарифы на коммунальные услуги в условиях военного положения. Согласно документу, органам местного самоуправления рекомендуется не повышать цены на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения, сохраняя их на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года — начала полномасштабной.

При замораживании цен разницу между экономически обоснованными и фактическими тарифами предлагается компенсировать из местных бюджетов.

Объяснительная записка к проекту предостерегает, что отсутствие такой компенсации может привести к убыточности предприятий, предоставляющих водоснабжение и водоотвод.

Кроме того, проект детализирует условия инвестиционной деятельности для коммунальных предприятий в военных условиях, предусматривая возможность временного прекращения инвестиций на оккупированных или боевых территориях, чтобы направить ресурсы на оплату энергоносителей и обеспечение стабильной работы.

Мораторий на повышение расценок действует только для газа, теплоснабжения и горячей воды, а на воду и канализацию это не распространяется, создавая правовую «серую зону», которую правительство стремится урегулировать с учетом реалий военного времени.

Пока проект не будет официально утвержден, окончательное решение о повышении тарифов остается за Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также органами местного самоуправления Николаевской области.

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