Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може зазнати змін через ініціативи уряду щодо перегляду правил тарифікації водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Про це свідчать останні пропозиції Міністерства розвитку громад та територій, оприлюднені для громадського обговорення.

Уряд розглядає проект змін до постанови Кабінету Міністрів №502, який регулює тарифи на комунальні послуги в умовах воєнного стану. Згідно з документом, органам місцевого самоврядування рекомендується не підвищувати ціни на централізоване водопостачання та водовідведення для населення, зберігаючи їх на рівні станом на 24 лютого 2022 року — початку повномасштабної війни.

У разі заморожування цін різницю між економічно обґрунтованими та фактичними тарифами пропонується компенсувати з місцевих бюджетів.

Пояснювальна записка до проекту застерігає, що відсутність такої компенсації може призвести до збитковості підприємств, що надають водопостачання і водовідведення. Це, у свою чергу, загрожує зниженням якості послуг або навіть перебоями у їх наданні.

Окрім цього, проект деталізує умови інвестиційної діяльності для комунальних підприємств у військових умовах, передбачаючи можливість тимчасового припинення інвестицій на окупованих або бойових територіях, щоб спрямувати ресурси на оплату енергоносіїв та забезпечення стабільної роботи.

Наразі мораторій на підвищення розцінок діє лише для газу, теплопостачання та гарячої води, а на воду і каналізацію це не розповсюджується, створюючи правову «сіру зону», яку уряд прагне врегулювати з урахуванням реалій воєнного часу.

Поки проект не буде офіційно затверджено, остаточне рішення про підвищення тарифів залишається за Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також органами місцевого самоврядування Миколаївської області.

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