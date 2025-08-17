Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области направлена на поддержку тех, кто больше всего пострадал от войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благодаря международным гуманитарным инициативам, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса, программа разработана так, что позволяет людям самостоятельно решать, что для них сейчас самое важное.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках многофункциональной программы МРСА, которая предусматривает гранты для уязвимых и малообеспеченных категорий населения.

Цель состоит в том, чтобы поддержать людей в кризисных обстоятельствах, дать им возможность удовлетворить базовые потребности и почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Это помогает не только отдельным домохозяйствам, но и местным общинам, поскольку затраченные средства возвращаются посредством поддержки местных рынков и малого бизнеса.

Преимуществом является то, что люди могут самостоятельно решать, что покупать в первую очередь. В рамках инициативы денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется без ограничений способа использования.

Основные параметры МРСА предусматривают грант в размере 3600 гривен на одного человека ежемесячно. Поддержка занимает три месяца, а общая сумма выплат за это время составляет 10800 гривен. Одна семья может получить до четырех грантов, то есть максимум 43 200 гривен.

Следует понимать, что эти инициативы действуют не постоянно и не во всех регионах одновременно. Поэтому для уточнения актуальных проектов в вашем регионе следует обращаться в органы местного самоуправления или представительства организации Каритаса Украины.

Получить выплаты могут внутренне перемещенные лица, жители прифронтовых территорий и зон катастроф, люди, вернувшиеся домой после вынужденного переезда, пострадавшие от боевых действий или стихийных бедствий, а также находящиеся в транзите.

