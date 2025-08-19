Украинские потребители уже ощущают на себе и своих кошельках подорожание муки в Сумской области.

Подорожание муки в Сумской области показывает, что знакомые бренды на полках магазинов постепенно увеличивают ценники, сообщает Politeka.

Официальные данные Минфина подтверждают эту тенденцию и показывают, что средние ценники растут даже на базовые продукты.

Специалисты отмечают, что подорожание муки в Сумской области проявляется в ежедневных покупках. К примеру, упаковка Хуторок весом 2 кг сейчас стоит 58,21 гривны. Еще в июле за этот же объем просили 56,94. Кажется, что разница не так уж велика, но тренд очевиден.

В торговых сетях ситуация еще более контрастная. У АТБ продукция Умный выбор в фасовке по 1 кг продается за 20,20 гривны. 2 килограмма Хмельницк-мельница стоят 40,90. Если смотреть на цельнозерновую пшеницу бренда Своя Линия весом 1,8 кг, то на ценнике будет 54,40.

Кукурузное тонкого помола того же производителя в фасовке 1 килограмм стоит 31,40. В то же время Хуторок высшего сорта в таком же весе можно купить за 27,80.

В Сильпо стоимость на разные бренды также разнится. Итальянская La Farina di Cuneo весом 1 кг стоит 119 гривен. Для сравнения Хуторок пшеничное в таком же весе стоит 27,89. Скамейка традиций цельнозернового жернового помола отдают по 33,59. Ржаное обдирное Zernari 1,8 кг обойдется в 48,99, а овсяное Козуб продукт в фасовке 500 г – в 32,99.

Аграрные аналитики объясняют, что подорожание муки в Сумской области имеет комплексные причины. Влияют сезонные факторы, колебания стоимости зерна, расходы на транспортировку и даже потребительский спрос. Покупателям советуют сравнивать ценники в разных торговых сетях и следить за акционными предложениями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.