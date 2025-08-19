В Звягеле с 19 августа вводятся временные ограничения движения в Житомирской области на участке от улицы Шевченко до Елены Пчилки из-за капитального ремонта улицы Леси Украинки, сообщает Politeka.

Как сообщает Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии Звягельского городского совета, водителям следует планировать маршруты заранее, чтобы избежать неудобств на дороге и пробок.

Первый этап капитального ремонта Леси Украинки предусматривает частичное ограничение движения автотранспорта в Житомирской области. Работы будет выполнять подрядная организация ООО "Новоград-Волынские пути".

Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии Звягельского городского совета призывает водителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Как отмечают в сообщении, цель работ заключается в создании более комфортных и безопасных условий для водителей.

Важно учитывать, что ограничения движения в Житомирской области относятся не только к этому отрезку дороги. Напомним, что с 3 июля на автомобильных дорогах региона введен тепловой режим для грузового транспорта. Проезд грузовиков и фур запрещен с 10 часов утра, когда температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию.

Это правило касается транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Жара можно переждать на площадках для временной стоянки или возле объектов дорожного сервиса.

В Патрульной полиции региона уточнили, что эти запреты не распространяются на транспорт, используемый при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций, перевозку скоропортящихся грузов, живых животных, опасных грузов, военных грузов и т.д.

