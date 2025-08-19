В связи с проведением масштабных работ в Одессе перекроют движение всего транспорта.

В Одессе перекроют движение транспорта по нескольким улицам города, однако срок ограничений различается на отдельных участках дорог, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба городского совета.

В связи с проведением работ по устранению повреждений магистральной сети водоснабжения и коммуникаций с 25 августа 2025 по 25 сентября 2025 в Одессе перекроют движение транспорта по улице Мечникова на участке от Ольгиевского спуска до переулка Сеченова.

Это ограничение необходимо для безопасного и эффективного выполнения ремонтных работ, чтобы специалисты могли оперативно ликвидировать повреждения и возобновить стабильное функционирование инженерных сетей. Соответствующее распоряжение утверждено и подписано Одесским городским головой.

Кроме того, в связи с необходимостью проведения капитального ремонта 3-й очереди транспортной эстакады Одесского морского торгового порта до 01 сентября 2025 года будет временно в Одессе перекрыто движение транспорта по переулку Газовому на участке, прилегающем к улице Приморской.

Закрытие дороги во время ремонта позволит обеспечить безопасные условия работы строителей, а также проведение необходимых технологических операций при реконструкции эстакады. Городские власти просят водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений, проявлять терпение и соблюдать установленные знаки и заборы, чтобы избежать непредвиденных ситуаций и обеспечить безопасность во время ремонтных работ.

Все работы выполняются для улучшения инфраструктуры города и создания комфортных и безопасных условий для передвижения как автомобильного, так и пешеходного транспорта.

