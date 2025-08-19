Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области может предоставляться украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.
Кто может получить дополнительную денежную помощь для пенсионеров во Львовской области
В соответствии со статьями 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», Кабинет Министров Украины утвердил постановление, разрешающее украинцам получать доплату.
Во Львовской области она начисляется ежемесячно и рассчитывается от прожиточного минимума. По состоянию на конец 2024 года для пожилых людей старше 65 лет доплата составляет 40% от 2361 грн, то есть 944 грн в месяц.
Чтобы получить выплату, украинец должен отвечать следующим критериям:
- Возраст – 80 лет и старше;
- Социальное состояние – человек должен быть одиноким;
- Наличная только пенсия по возрасту, без других социальных выплат или пенсии по инвалидности;
- Состояние здоровья – наличие потребности в регулярном уходе, подтвержденной медицинскими документами.
Важно: Потребность в уходе должна быть официально подтверждена врачом.
Как оформить ежемесячную денежную помощь для пенсионеров во Львовской области
Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов, содержащим:
- выводы врачей о состоянии здоровья и потребности в уходе;
паспорт и идентификационный номер (ИНН);
- справку или выписку, подтверждающую отсутствие других социальных выплат.
После положительного решения ПФУ доплата начисляется ежемесячно и пенсионер получает дополнительно 944 грн ежемесячно до своей пенсии. Она является постоянной, а не одноразовой.
