Известно, как оформить денежную помощь для пенсионеров во Львовской области.

Денежная помощь для пенсионеров во Львовской области может предоставляться украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Кто может получить дополнительную денежную помощь для пенсионеров во Львовской области

В соответствии со статьями 4 и 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», Кабинет Министров Украины утвердил постановление, разрешающее украинцам получать доплату.

Во Львовской области она начисляется ежемесячно и рассчитывается от прожиточного минимума. По состоянию на конец 2024 года для пожилых людей старше 65 лет доплата составляет 40% от 2361 грн, то есть 944 грн в месяц.

Чтобы получить выплату, украинец должен отвечать следующим критериям:

Возраст – 80 лет и старше;

Социальное состояние – человек должен быть одиноким;

Наличная только пенсия по возрасту, без других социальных выплат или пенсии по инвалидности;

Состояние здоровья – наличие потребности в регулярном уходе, подтвержденной медицинскими документами.

Важно: Потребность в уходе должна быть официально подтверждена врачом.

Как оформить ежемесячную денежную помощь для пенсионеров во Львовской области

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов, содержащим:

выводы врачей о состоянии здоровья и потребности в уходе;

паспорт и идентификационный номер (ИНН);

паспорт и идентификационный номер (ИНН); справку или выписку, подтверждающую отсутствие других социальных выплат.

После положительного решения ПФУ доплата начисляется ежемесячно и пенсионер получает дополнительно 944 грн ежемесячно до своей пенсии. Она является постоянной, а не одноразовой.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: украинцам сообщили о нехватке важного товара.