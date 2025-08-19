Новый график движения поездов из Киева охватит несколько пригородных электричек, поэтому следует знать, когда и на каких рейсах будут действовать изменения, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба "Укрзализныця".

В связи с назначением поезда дальнего сообщения №751 и №752, который будет курсировать по маршруту Киев — Ивано-Франковск, происходят изменения в расписании. Такие корректировки вводятся для того, чтобы обеспечить согласованность графиков между экспрессами дальнего и пригородного сообщения, а также сделать путешествия для пассажиров удобнее и комфортнее.

С целью повышения уровня сервиса и учета потребностей жителей с 23 августа 2025 года вводят новый график движения поездов.

Изменения касаются пригородной электрички №7030, который осуществляет рейс Фастов — Киев. Теперь он будет делать остановки еще на нескольких станциях, а именно: Вишняки, Белки и Корчи. Это позволит большему числу пассажиров пользоваться удобным пригородным сообщением и беспрепятственно добираться до столицы.

Новый график поездов из Киева от Укрзализныци на май

Расписание движения также претерпело незначительные изменения. Время отправления из Фастова теперь будет составлять 06 часов 17 минут вместо предыдущих 06 часов 21 минуты. Прибытие предусмотрено в 07 часов 35 минут. Таким образом, пассажиры получат возможность поскорее добраться до столицы, а дополнительные остановки сделают этот маршрут еще более удобным для жителей пригорода.

Также экспресс №265/266 Киев — Одесса будет отправляться из столицы в утренние часы в 8:40 в следующие дни: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в солнечную Одессу в 1

В обратном направлении новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом, поезд будет отправляться в 11:27 в те же даты: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в столицу в 20.

