Новый график движения поездов из Киева охватит несколько пригородных электричек, поэтому следует знать, когда и на каких рейсах будут действовать изменения, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба "Укрзализныця".

В связи с назначением поезда дальнего сообщения №751 и №752, который будет курсировать по маршруту Киев — Ивано-Франковск, происходят изменения в расписании. Такие корректировки вводятся для того, чтобы обеспечить согласованность графиков между экспрессами дальнего и пригородного сообщения, а также сделать путешествия для пассажиров удобнее и комфортнее.

С целью повышения уровня сервиса и учета потребностей жителей с 23 августа 2025 года вводят новый график движения поездов.

Изменения касаются пригородной электрички №7030, который осуществляет рейс Фастов — Киев. Теперь он будет делать остановки еще на нескольких станциях, а именно: Вишняки, Белки и Корчи. Это позволит большему числу пассажиров пользоваться удобным пригородным сообщением и беспрепятственно добираться до столицы.

Расписание движения также претерпело незначительные изменения. Время отправления из Фастова теперь будет составлять 06 часов 17 минут вместо предыдущих 06 часов 21 минуты. Прибытие предусмотрено в 07 часов 35 минут. Таким образом, пассажиры получат возможность поскорее добраться до столицы, а дополнительные остановки сделают этот маршрут еще более удобным для жителей пригорода.

Также экспресс №265/266 Киев — Одесса будет отправляться из столицы в утренние часы в 8:40 в следующие дни: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в солнечную Одессу в 1

В обратном направлении новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом, поезд будет отправляться в 11:27 в те же даты: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 августа 2025 года, и прибывать в столицу в 20.

