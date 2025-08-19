Местным жителям следует подготовиться к введению ограничений движения в Киеве, так что рассказываем об этом подробнее.

С 16 по 31 августа будут действовать временные ограничения движения в Киеве на Подольском спуске из-за ремонта дорожного покрытия, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном портале столицы со ссылкой на УК "Киеватодор", водителям следует планировать маршруты заранее, чтобы избежать пробок и неудобств на дорогах.

Ограничения движения в Киеве касаются Подольского спуска, соединяющего исторический раздел с центральной частью столицы. Дорожники КП ШЭУ Шевченковского района обновят асфальтобетонное покрытие в верхней и нижней частях улицы.

Работы предполагают частичное перекрытие проезда для всех видов транспорта, а на отдельных участках проезд будет усложнен. По данным "Киевавтодора", ключевые отрезки спуска на карте обозначены как места работ.

Водителям советуют учитывать работу техники, соблюдать ПДД и по возможности выбирать альтернативные пути. Подольский спуск является одной из основных транспортных артерий и качественное обновление дорожного покрытия повысит комфорт и безопасность, а также продлит срок службы дороги.

Ремонтники извиняются за временные неудобства и уверяют, что работы завершат в установленные сроки, чтобы к началу осеннего сезона дорога была полностью готова.

Кроме Подольского спуска, ограничения движения в Киеве предусматривают перекрытие проспекта Леонида Каденюка с 18 по 20 августа. Дорожники КП ШЭУ Днепровского района будут ремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия в обоих направлениях. Работы будут проводить поэтапно с частичным перекрытием проезда транспорта.

Коммунальная корпорация призывает учитывать эти изменения при планировании маршрута и предупреждает о возможных пробках.

