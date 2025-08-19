Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Полтавской области чрезвычайно важна для местных жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в рамках инициативы благотворительного фонда "Каритас Полтава", сообщает Politeka.

Организация продолжает поддерживать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, и сосредотачивает внимание на самых уязвимых категориях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области подразумевает не только финансовую поддержку, но и обеспечение продуктами и вещами первой необходимости. Программа охватывает тех, кто переехал в регион из других областей и особенно направлена на людей старшего возраста, многодетные семьи и одиноких родителей.

Гуманитарная поддержка для пенсионеров в Полтавской области реализуется в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Переселенцы, прибывшие в область в июле, могут получить средства на аренду жилья.

Координатор проекта Алла Раковецкая уточняет, что право на это имеют многодетные семьи, один из родителей, самостоятельно воспитывающий ребенка, люди с инвалидностью и граждане в возрасте от 60 лет. Важно подать заявку не позднее чем через 30 дней после прибытия в наш регион.

Средний доход на одного человека в семье не должен превышать 6318 гривен. Кроме финансовой поддержки, работники фонда предоставляют психологические консультации, консультации по юридическим вопросам и трудоустройству.

Также в фонде сообщили о новой выдаче продуктовых наборов и вещей первой необходимости. Продукты получают одинокие родители, многодетные семьи и одинокие люди от 65 лет.

