Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення у Полтавській області є надзвичайно важливою для місцевих мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається у рамках ініціативи благодійного фонду «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.

Організація продовжує підтримувати людей, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, і зосереджує увагу на найвразливіших категоріях.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає не лише фінансову підтримку, а й забезпечення продуктами та речами першої необхідності. Програма охоплює тих, хто переїхав до регіону з інших областей, і особливо спрямована на людей старшого віку, багатодітні родини та самотніх батьків.

Гуманітарна підтримка для пенсіонерів у Полтавській області реалізується в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні». Переселенці, які прибули до області в липні, можуть отримати кошти на оренду житла.

Координатор проєкту Алла Раковецька уточнює, що право на це мають багатодітні родини, один з батьків, який самостійно виховує дитину, люди з інвалідністю та громадяни віком від 60 років. Важливо подати заявку не пізніше ніж через 30 днів після прибуття до нашого регіону.

Середній дохід на одну особу у сім’ї не має перевищувати 6318 гривень. Окрім фінансової підтримки, працівники фонду надають психологічні консультації, консультації з юридичних питань та працевлаштування.

Також у фонді повідомили про нову видачу продуктових наборів і речей першої необхідності. Продукти отримують самотні батьки, багатодітні родини та одинокі люди від 65 років.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.