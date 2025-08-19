Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах выдают по одному набору на каждую семью.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах предоставляет Global Empowerment Mission UA (GEM) в партнерстве с Фондом Говарда Дж. Баффета, сообщает Politeka.

О старте выдачи сообщила пресс-служба городской администрации. По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, помощь предусмотрена малообеспеченным семьям, состоящим на учете в соответствующей структуре. Поддержка осуществляется благодаря международному сотрудничеству GEM и Фонду Баффета.

Получить гуманитарные наборы смогут семьи, которые на 1 июля зарегистрированы как получатели социальных выплат и имеют официальное место жительства в рамках Сумской общины.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах выдают по одному набору на каждую семью. Пункт работает по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35 в актовом зале. График: понедельник-четверг - 8:00-16:00, пятница - до 15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Для получения необходимо предоставить паспорт гражданина Украины или цифровой документ в Действии, идентификационный код, а при необходимости - подтверждение места регистрации в Сумах. В случае невозможности личного присутствия, набор может получить доверенное лицо, предъявив оригиналы документов получателя и представителя.

Департамент социальной защиты отмечает соблюдение порядка во время выдачи и уверяет, что продуктов хватит всем, кто отвечает требованиям программы.

К слову, в Сумской области также можно получить денежную помощь. Она будет выплачиваться согласно новому постановлению правительства, которое уже вступило в силу. Суммы зависят от категории получателя и варьируются от 450 до 3100 гривен.

