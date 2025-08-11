Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області стане приємною надбавкою до пенсії чи зарплати, тому розповідаємо про це детальніше.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області до головного державного свята цього року стане підтримкою для кількох категорій населення, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті ПФУ, це разова виплата, передбачена українським законодавством, яка надійде у серпні без зайвої бюрократії.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області у 2025 році виплачуватиметься згідно з новою постановою уряду, яка вже набрала чинності. Суми залежать від категорії отримувача і варіюються від 450 до 3 100 гривень.

Пенсійний фонд повідомив, що для більшості людей, які мають на це право, гроші надійдуть автоматично разом із серпневою пенсією. Жодних додаткових звернень до установи не потрібно, що значно полегшує процес.

Для військовослужбовців та працівників з відповідним статусом виплати зарахують на рахунки їхніх частин або організацій. Це відбудеться після того, як роботодавець подасть усі необхідні заявки. Важливо заздалегідь переконатися, що документи, які підтверджують статус ветерана війни, у роботодавця наявні і в належному вигляді.

Уряд визначив такі розміри разової грошової допоомоги для пенсіонерів та інших категорій в Сумській області у 2025 році: додаткові 3 100 гривень будуть мати люди з інвалідністю першої групи, якщо вона настала внаслідок війни, а також ті, хто має особливі заслуги перед державою.

2 900 передбачено для осіб з інвалідністю другої групи з такою ж причиною; 2 700 нададуть людям з інвалідністю третьої групи, пов’язаною з війною; 1 000 гривень виплатять УБД; 650 матимуть члени родин людей з особливими заслугами, а 450 гривень дадуть учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

