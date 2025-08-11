Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области станет приятной надбавкой к пенсии или зарплате, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области к главному государственному празднику в этом году станет поддержкой для нескольких категорий населения, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ПФУ, это разовая выплата, предусмотренная украинским законодательством, которая поступит в августе без излишней бюрократии.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области в 2025 году будет выплачиваться согласно новому постановлению правительства, которое уже вступило в силу. Суммы зависят от категории получателя и варьируются от 450 до 3100 гривен.

Пенсионный фонд сообщил, что для большинства людей, имеющих на это право, деньги поступят автоматически вместе с августовской пенсией. Никаких дополнительных обращений в учреждение не требуется, что значительно упрощает процесс.

Для военнослужащих и работников с соответствующим статусом выплаты будут зачислены на счета их частей или организаций. Это произойдет после того, как работодатель подаст все необходимые заявки. Важно заранее убедиться, что документы, подтверждающие статус ветерана войны, у работодателя есть и в надлежащем виде.

Правительство определило такие размеры разовой денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Сумской области в 2025 году: дополнительные 3100 гривен будут иметь люди с инвалидностью первой группы, если она наступила в результате войны, а также те, кто имеет особые заслуги перед государством.

2900 предусмотрено для лиц с инвалидностью второй группы по такой же причине; 2700 предоставят людям с инвалидностью третьей группы, связанной с войной; 1000 гривен выплатят УБД; У 650 будут члены семей людей с особыми заслугами, а 450 гривен дадут участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

