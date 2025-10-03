Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить без ускладнень і здійснюється за визначеним графіком, повідомляє Politeka.

На відміну від минулого року, коли запуск мереж довелося відкласти майже до листопада, цього разу всі роботи виконуються своєчасно. Нині вже реалізовано близько 83–85% плану: перевірено комунікації, протестовано обладнання та встановлено резервні елементи. Такі заходи мають гарантувати стабільність протягом холодного періоду.

Торішні проблеми показали необхідність якіснішої підготовки. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телемарафоні нагадав, що через масовані обстріли без тепла залишалися десятки тисяч абонентів. Саме ця ситуація стала підставою для модернізації систем і перебудови роботи комунальних структур. Вжиті кроки повинні знизити ймовірність перебоїв і підвищити надійність забезпечення.

Фахівці й надалі оглядають техніку, перевіряють комплектуючі деталі, щоб уникнути можливих аварій і непередбачуваних збоїв. Місцева адміністрація підкреслює, що безперебійне забезпечення громадян теплом є основним завданням, тому підготовчі роботи виконуються системно й організовано.

На проблему звертають увагу й експерти Центру Разумкова. Вони зазначають, що подібні виклики стоять і перед іншими регіонами. Зокрема, Кривий Ріг та Харківщина зазнавали серйозних ударів, які впливали на функціонування місцевої інфраструктури. Це підкреслює актуальність зміцнення мереж у масштабах держави.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області відбувається планово. Своєчасні перевірки, модернізація обладнання та врахування попередніх проблем створюють основу для стабільного теплопостачання жителям у зимові місяці.

