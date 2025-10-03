Окрім безкоштовних продуктів для внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів в Одесі, відвідувачі можуть отримати широкий спектр гуманітарної допомоги.

Гуманітарний центр «Гостинна Хата» надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, проте набори роздають не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Центр працює шість днів на тиждень і приймає тих, хто потребує підтримки, однак роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі відбувається не щоденно — графік оновлюється відповідно до надходження гуманітарних вантажів. «Гостинна Хата» стала для багатьох людей не лише місцем, де можна задовольнити базові потреби, а й простором турботи, взаємопідтримки та людяності.

Окрім безкоштовних продуктів для внутрішньо переміщених осіб і пенсіонерів в Одесі, відвідувачі можуть отримати широкий спектр гуманітарної допомоги.

Серед неї — засоби особистої гігієни для дорослих і дітей, побутова хімія, миючі засоби та товари для дезінфекції. Центр також забезпечує людей кухонним приладдям, посудом, побутовою технікою, такою як електрочайники, мультиварки чи мікрохвильові печі. Для комфортного побуту надаються текстильні вироби — рушники, постільна білизна, ковдри, подушки та пледи.

Особливу увагу в «Гостинній Хаті» приділяють родинам із дітьми. Тут можна отримати товари для малюків: дитячі візочки, підгузки, іграшки, засоби догляду, мило, креми та інші необхідні речі.

Центр піклується не лише про матеріальні потреби відвідувачів. У ньому працюють психологи та консультанти, які надають емоційну підтримку людям, що пережили травматичні події або відчувають психологічну втому. Така допомога стає важливою складовою адаптації до нового життя в незнайомому середовищі та допомагає переселенцям відновити внутрішню рівновагу.

«Гостинна Хата» регулярно публікує оновлену інформацію про надходження нових партій гуманітарної допомоги та графіки роздачі на своїх сторінках у соціальних мережах. Це дозволяє людям своєчасно дізнаватися про можливості отримання підтримки та планувати свій візит до центру.

