Гуманитарный центр «Гостинна Хата» предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, однако наборы раздают не каждый день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Центр работает шесть дней в неделю и принимает нуждающихся в поддержке, однако раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе происходит не ежедневно — график обновляется в соответствии с поступлением гуманитарных грузов. «Гостиная Хата» стала для многих людей не только местом, где можно удовлетворить базовые потребности, но и пространством заботы, взаимоподдержки и человечности.

Кроме бесплатных продуктов для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в Одессе посетители могут получить широкий спектр гуманитарной помощи.

Среди них средства личной гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, моющие средства и товары для дезинфекции. Центр также обеспечивает людей кухонными принадлежностями, посудой, бытовой техникой, такой как электрочайники, мультиварки или микроволновые печи. Для комфортного обихода предоставляются текстильные изделия – полотенца, постельное белье, одеяла, подушки и пледы.

Особое внимание в «Гостиной Хате» уделяют семьям с детьми. Здесь можно получить товары для малышей: детские коляски, подгузники, игрушки, средства ухода, мыло, кремы и другие необходимые вещи.

Центр заботится не только о материальных потребностях посетителей. В нем работают психологи и консультанты, оказывающие эмоциональную поддержку людям, пережившим травматические события или испытывающим психологическую усталость. Такая помощь становится важной составляющей адаптации к новой жизни в незнакомой среде и помогает переселенцам восстановить внутреннее равновесие.

«Гостинна Хата» регулярно публикует обновленную информацию о поступлении новых партий гуманитарной помощи и графике раздачи на своих страницах в социальных сетях. Это позволяет людям своевременно узнавать возможности получения поддержки и планировать свой визит в центр.

