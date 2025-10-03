Робота для пенсіонерів у Миколаївській області включає кухарську діяльність, допоміжну працю у навчальному закладі та управління торговельним залом.

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області представлена різноманітними напрямами, що дозволяє отримувати дохід і залишатися соціально активними, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua розміщено кілька актуальних вакансій. Наприклад, пансіонат «Дім Турботи» у Миколаєві запрошує кухаря. До обов’язків входить приготування трьох прийомів їжі щодня, підтримання чистоти на кухні, дотримання норм безпеки та створення комфортної атмосфери для мешканців. Оплата становить 750 гривень на день. Робочий графік передбачає роботу через тиждень. Працівникам надають харчування під час зміни та кімнату для відпочинку. Спеціальна освіта чи досвід не обов’язкові, колектив допомагає адаптуватися новачкам.

Ще одна пропозиція — посудомийниця у ліцеї №28. Основні завдання включають миття посуду та кухонного приладдя, забезпечення чистоти на робочому місці та співпрацю з кухарями для безперервності процесу. Приймають кандидатів без досвіду та вікових обмежень. Зарплата — 8 000 гривень, робочий день триває з 8:00 до 16:00 із понеділка по п’ятницю. Колектив підтримує нових співробітників, умови праці створено максимально комфортні.

Будівельно-господарська мережа «33 квадратних метри» шукає керівника торгового залу. Обов’язки передбачають контроль персоналу, перевірку наявності продукції, організацію викладки, виконання планів і формування замовлень. Працівникові пропонують ставку, мотиваційні виплати, соціальні гарантії та перспективу кар’єрного розвитку до рівня регіонального директора або позицій у центральному офісі.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаївській області включає кухарську діяльність, допоміжну працю у навчальному закладі та управління торговельним залом. Усі пропозиції гарантують стабільний заробіток, офіційне оформлення та комфортні умови, дозволяючи старшому поколінню залишатися затребуваними та активними у повсякденному житті.

