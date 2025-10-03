Работа для пенсионеров в Николаевской области включает в себя поварскую деятельность, вспомогательную работу в учебном заведении и управление торговым залом.

Работа для пенсионеров в Николаевской области представлена ​​разнообразными направлениями, позволяющими получать доход и оставаться социально активными, сообщает Politeka.

На портале work.ua размещено несколько актуальных вакансий. Например, пансионат «Дом Заботы» в Николаеве приглашает повара . В обязанности входит приготовление трех приемов пищи ежедневно, поддержание чистоты на кухне, соблюдение норм безопасности и создание комфортной атмосферы для жителей. Оплата составляет 750 гривен в день. Рабочий график предполагает работу через неделю. Работникам предоставляют питание во время смены и комнату отдыха. Специальное образование или опыт необязательны, коллектив помогает адаптироваться новичкам.

Еще одно предложение – посудомоечница в лицее №28. Основные задачи включают мойку посуды и кухонных принадлежностей, обеспечение чистоты на рабочем месте и сотрудничество с поварами для непрерывности процесса. Принимают кандидатов без опыта и возрастных ограничений. Зарплата – 8 000 гривен, рабочий день длится с 8:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. Коллектив поддерживает новых сотрудников, условия труда созданы максимально комфортные.

Строительно-хозяйственная сеть «33 квадратных метра» ищет руководителя торгового зала. Обязанности предусматривают контроль персонала, проверку наличия продукции, организацию выкладки, выполнение планов и формирование заказов. Работнику предлагают ставку, мотивационные выплаты, социальные гарантии и перспективу карьерного развития до уровня регионального директора или позиции в центральном офисе.

Итак, работа для пенсионеров в Николаевской области включает в себя поварскую деятельность, вспомогательную работу в учебном заведении и управление торговым залом. Все предложения гарантируют стабильный заработок, официальное оформление и комфортные условия, позволяя старшему поколению оставаться востребованными и активными в повседневной жизни.

