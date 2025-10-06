Місцеві мешканці повсякчас хвилюються про підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області, адже це прямо впливає на їхні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося певних категорій людей в кількох громадах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній сторінці Лозівської міської ради, з 1 квітня кубометр води для бюджетних установ та інших споживачів коштує 60,70 гривні, тоді як для жителів громади ціна залишилася без змін.

Як пояснив керівник КП "Лозоваводосервіс", підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося через здорожчання закупної води, яку постачає КП "Харківводоканал".

Нова вартість від постачальника становить 17,66 грн за кубометр. Це призводить до додаткових щомісячних витрат підприємства близько 800 тисяч гривень, і щоб уникнути збитків, розцінки довелося переглянути.

Абонентська плата та вартість водовідведення для споживачів залишилися без змін. Міська рада уточнила, що різницю в розцінках, як і раніше, планують компенсувати з бюджету. Подібна ситуація спостерігається на КП "Тепловодосервіс".

Водночас, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській обалсті відбулося й у Височанській громаді. Там з квітня запровадили нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Вартість води становить 52 грн, а за водовідведення доводиться платити 38,56. Причиною таких не дуже приємних змін стали зростання витрат на електроенергію, оплату праці та старіння мереж.

Для тих, хто не має змоги оплачувати рахунки з більшими цифрами, передбачена можливість отримати субсидію. Для цього необхідно звернутися у Центр надання адміністративних послуг.

