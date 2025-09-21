Українців інформують про графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Полтавській області, повідомляє Politeka.
Повідомлення надано Чорнухинською дільницею Лубенської ОФ АТ «Полтаваобленерго».
Відключення пов’язані з виконанням робіт на електромережах: капітальний ремонт обладнання, технічне обслуговування та забезпечення стабільного функціонування електропостачання в населених пунктах громади.
22 вересня 2025 року
В цей день роботи проводитимуться на різних підстанціях та трансформаторних пунктах, що може спричинити тимчасові перерви в електропостачанні у таких населених пунктах:
- села Гільці, Липове, Кізлівка, Бербениці, Жабки, Мехедівка, Нове, Озерне, Романиха, Сокириха, Яхники, Красне, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Нова Петрівщина, Синяківщина, Білоусівка, Богодарівка.
Основні причини відключень:
- виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР;
- виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (за винятком робіт з розчищення трас ПЛ).
Час відключень зазвичай триває з 08:00 до 16:00–17:00, залежно від конкретного трансформаторного пункту або підстанції.
23 та 24 вересня 2025 року
Продовжаться роботи на лінії ПЛ-10 кВ Л-Пізники ПС Ковалі, через що тимчасові перерви в електропостачанні очікуються у селі Ковалі з 08:00 до 16:30.
Вулиці, на яких можливі відключення, охоплюють більшість житлових масивів села. Роботи проводяться з метою підтримання стабільної роботи електромереж та безпечного енергопостачання.
Рекомендації для мешканців
- Планувати користування електроприладами з урахуванням графіку відключень;
- Перевірити роботу автономних джерел енергії, якщо вони є;
- У разі аварійних ситуацій або тривалих відключень звертатися до диспетчерської служби АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».
Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Полтавській області допомагає уникнути аварійних ситуацій та забезпечує стабільне електропостачання для всіх мешканців громади.
