Українців інформують про графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Повідомлення надано Чорнухинською дільницею Лубенської ОФ АТ «Полтаваобленерго».

Відключення пов’язані з виконанням робіт на електромережах: капітальний ремонт обладнання, технічне обслуговування та забезпечення стабільного функціонування електропостачання в населених пунктах громади.

22 вересня 2025 року

В цей день роботи проводитимуться на різних підстанціях та трансформаторних пунктах, що може спричинити тимчасові перерви в електропостачанні у таких населених пунктах:

села Гільці, Липове, Кізлівка, Бербениці, Жабки, Мехедівка, Нове, Озерне, Романиха, Сокириха, Яхники, Красне, Грушківка, Короваї, Лутайка, Польове, Саївка, Сербинівка, Слободо-Петрівка, Чорнухи, Нова Петрівщина, Синяківщина, Білоусівка, Богодарівка.

Основні причини відключень:

виконання робіт з капітального ремонту , передбачених річною програмою ремонтів ОСР;

, передбачених річною програмою ремонтів ОСР; виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (за винятком робіт з розчищення трас ПЛ).

Час відключень зазвичай триває з 08:00 до 16:00–17:00, залежно від конкретного трансформаторного пункту або підстанції.

23 та 24 вересня 2025 року

Продовжаться роботи на лінії ПЛ-10 кВ Л-Пізники ПС Ковалі, через що тимчасові перерви в електропостачанні очікуються у селі Ковалі з 08:00 до 16:30.

Вулиці, на яких можливі відключення, охоплюють більшість житлових масивів села. Роботи проводяться з метою підтримання стабільної роботи електромереж та безпечного енергопостачання.

Рекомендації для мешканців

Планувати користування електроприладами з урахуванням графіку відключень;

Перевірити роботу автономних джерел енергії, якщо вони є;

У разі аварійних ситуацій або тривалих відключень звертатися до диспетчерської служби АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Полтавській області допомагає уникнути аварійних ситуацій та забезпечує стабільне електропостачання для всіх мешканців громади.

