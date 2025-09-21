Соблюдение графика отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Полтавской области помогает избежать аварийных ситуаций.

Украинцев информируют о графике отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Полтавской области, сообщает Politeka.

Сообщение предоставлено Чернухинским участком Лубенской ОФ АО «Полтаваоблэнерго».

Отключения связаны с выполнением работ на электросетях: капитальный ремонт оборудования, техническое обслуживание и обеспечение стабильного функционирования электроснабжения в населенных пунктах.

22 сентября 2025 года

В этот день работы будут проводиться на разных подстанциях и трансформаторных пунктах, что может повлечь за собой временные перерывы в электроснабжении в таких населенных пунктах:

села Гильцы, Липовое, Козловка, Бербеницы, Жабки, Мехедовка, Новое, Озерное, Романиха, Сокириха, Яхники, Красное, Грушковка, Короваи, Лутайка, Полевое, Саевка, Сербиновка, Слободо-Петровка, Чернухи, Новая Петровщина, Новая Петровщина ,

Основные причины отключений:

выполнение работ по капитальному ремонту , предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР;

, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР; выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (за исключением работ по расчистке трасс ВЛ).

Время отключения обычно длится с 08:00 до 16:00–17:00 в зависимости от конкретного трансформаторного пункта или подстанции.

23 и 24 сентября 2025 года

Продолжатся работы на линии ПЛ-10 кВ Л-Поезда ПС Ковали , из-за чего временные перерывы в электроснабжении ожидаются в селе Ковали с 08:00 до 16:30.

Улицы, на которых могут быть отключения, охватывают большинство жилых массивов села. Работы производятся с целью поддержания стабильной работы электросетей и безопасного энергоснабжения.

Рекомендации для жителей

Планировать использование электроприборов с учетом графика отключений;

Проверить работу автономных источников энергии, если они есть;

В случае аварийных ситуаций или длительных отключений обращаться в диспетчерскую службу АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

Соблюдение графика отключения света в неделю с 22 по 28 сентября в Полтавской области помогает избежать аварийных ситуаций и обеспечивает стабильное электроснабжение для всех жителей общины.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.