Для місцевих жителів вже показали графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі стосується багатоквартирних будинків Самарського району, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі місцевого водоканалу, графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі ввеличерез заборгованість деяких абонентів.

За графіком відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Дніпрі, обмеження стосуються абонентів, які мають значну заборгованість за послуги водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування.

Роботи проводитимуться з 22.09 по 26.09 2025 року групою припинення послуг КП «Дніпроводоканал» ДМР. Загальна сума боргу по вказаних адресах становить 525 969,19 гривень.

Зокрема, водопостачання повністю припинять за такими адресами: вулиця 20-річчя Перемоги 8 та 29. Кількість абонентів та розмір заборгованості за цими адресами різниться.

У першому випадку це 117 065,81 грн, які винні 6 квартир, а в другому - 142 820,93 і ця сума була накопичена лише двома квартирами.

Якщо говорити про 20-річчя Перемоги 31, то це 142 385,90 гривень, а на вулиці Космонавтів 20 - заборгували 123 696,55. І це всього 4 та 7 абонентів відповідно.

Щоб уникнути повного обмеження послуг, мешканцям радять терміново оплатити наявний борг. У разі неможливості погасити всю суму одразу, КП «Дніпроводоканал» ДМР пропонує укласти договір реструктуризації.

Це дозволяє виплачувати частинами без ризику втрати водопостачання. Для оформлення договору необхідно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонентних служб. Актуальні адреси, номери телефонів та графік роботи доступні на офіційному сайті у розділі «Контакти».

