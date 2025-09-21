Для местных жителей уже показали график отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября в Днепре, рассказываем детали.

График отключения воды в неделю с 22 по 28 сентября в Днепре касается многоквартирных домов Самарского района, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе местного водоканала, график отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября в Днепре увеличился задолженность некоторых абонентов.

По графику отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября в Днепре ограничения касаются абонентов, имеющих значительную задолженность за услуги водоснабжения, водоотведения и абонентское обслуживание.

Работы будут проводиться с 22.09 по 26.09 2025 г. группой прекращения услуг КП «Днепропроводоканал» ДМР. Общая сумма долга по указанным адресам составляет 525 969,19 грн.

В частности, водоснабжение полностью прекратят по следующим адресам: улица 20-летия Победы 8 и 29. Количество абонентов и размер задолженности по этим адресам разнятся.

В первом случае это 117 065,81 грн, которые должны 6 квартир, а во втором – 142 820,93 и эта сумма была накоплена только двумя квартирами.

Если говорить о 20-летии Победы 31, то это 142 385,90 гривен, а на улице Космонавтов 20 – задолжали 123 696,55. И это всего 4 и 7 абонентов соответственно.

Чтобы избежать полного ограничения услуг, жителям советуют срочно оплатить имеющийся долг. В случае невозможности погасить всю сумму сразу, КП «Днепропроводоканал» ДМР предлагает заключить договор реструктуризации.

Это позволяет выплачивать частями без риска потери водоснабжения. Для оформления договора необходимо обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или в районные абонентские службы. Актуальные адреса, телефонные номера и график работы доступны на официальном сайте в разделе «Контакты».

