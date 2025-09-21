Мешканців Харкова попереджають про тимчасові незручності через графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення гарячої води на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові допоможе підготуватися до тимчасових незручностей і спланувати побут на цей період, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному порталі 1562, графік відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Харкові передбачає аварійні роботи на внутрішньоквартальних мережах.

Тож у період з 17.09 до 18:01 24.09 обмеження гарячого водопостачання в облцентрі діятимуть за такими адресами: Мироносицька 88, Чернишевська 97, Сумська 68.

Ці роботи передбачають, що жителі не зможуть прийняти теплий. Проте дані ремонтні заходи необхідні, щоб усунути дефекти в системі та забезпечити безпечну експлуатацію.

Крім того, планово-попереджувальні роботи ГВ проводитимуться на таких вулицях: Академіка Волкова 6, Академіка Курчатова 4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 21, Академіка Вальтера 5, 7, 11, 14, 19, 19-А, 21.

Тут все розпочалося ще 12.09, а завершиться 22.09 о 18:00. Під час цих заходів мешканцям слід готуватися до тимчасових перебоїв у гарячому водопостачанні.

Також у рамках довготривалого ремонту будинків та комунікацій гарячого водопостачання тимчасово не буде експлуатуватися внутрішньобудинкова система за адресами:

Ужвій Наталії 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метробудівників 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України 225, 271, 281. Ремонти розпочалися 30 квітня о 18:00 і триватимуть до 1 жовтня о 18:00.

Мешканцям радять заздалегідь планувати свій побут з урахуванням графіка відключення води на тиждень з 22 по 28 вересня у Харков.

