Жителей Харькова предупреждают о временных неудобствах из-за графика отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения горячей воды в неделю с 22 по 28 сентября в Харькове поможет подготовиться к временным неудобствам и спланировать быт на этот период, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном портале 1562 года, график отключения воды на неделю с 22 по 28 сентября в Харькове предусматривает аварийные работы на внутриквартальных сетях.

Поэтому в период с 17.09 до 18:01 24.09 ограничения горячего водоснабжения в облцентре будут действовать по адресам: Мироносицкая 88, Чернышевская 97, Сумская 68.

Эти работы предполагают, что жители не смогут принять тепло. Однако эти ремонтные меры необходимы, чтобы устранить дефекты в системе и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Кроме того, планово-предупредительные работы ГИ будут проводиться на следующих улицах: Академика Волкова 6, Академика Курчатова 4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 21, Академика Вальтера 5, 7, 11, 14, 19, 19-А, 21.

Здесь все началось еще 12:09, а завершится 22:09 в 18:00. В ходе этих мероприятий жителям следует готовиться к временным перебоям в горячем водоснабжении.

Также в рамках долгосрочного ремонта домов и коммуникаций горячего водоснабжения временно не будет эксплуатироваться внутридомовая система по адресам:

Ужвий Наталии 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка 56, Метростроителей 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборности Украины 225, 271, 281. Ремонты начались 30 апреля в 18:00 и продлятся до 1 октября в 18:00.

Жителям советуют заранее планировать свой быт с учетом графика отключения воды в неделю с 22 по 28 сентября в Харькове.

