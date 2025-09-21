Українців закликають планувати користування електроприладами з урахуванням графіка відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Сумській області.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Сумській області оприлюднено, повідомляє Politeka.

Опублікували його в АТ "Сумиобленерго", передає Недринайлівська громада.

Планові роботи з виконання ремонту на повітряних лініях електропередачі зачіпатимуть населені пункти Недригайлівської громади.

У Недригайлові 22 вересня з 08:00 до 16:00 тимчасово не буде електропостачання на вулицях Капельгородського 406А та Ювілейна 406А через виконання ремонтних робіт. Горькове відчує перерву на вулиці Вишнева – будинки 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 7.

У Мелешківці роботи зачіпатимуть вулиці Веселий Поділ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 31, 35, 37; Вигонянщина 2, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 39, 41, 43, 45; Молодіжна 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30; Юрківщина 1, 1Г, 3, 4, 5, 6, 7Г, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 27, 31, 39.

У Пушкарщині відключення планується на вул. Яблунева 8, 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56. Червона Слобода зачепить вул. Велика Новоселиця 5, 7, 8, 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49; Духанівка 1, 4, 5, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56; Каштанова 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 420; Мала Новоселиця 1, 3, 4, 6, 9; Новоселиця 2, 3, 4, 6, 12, 14, 16; Село 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 25; Хорол 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 238, 24.

Наступні дати відключень у Недригайлові– 24 та 26 вересня з 08:00 до 16:00 на вул. Капельгородського 406А та Ювілейна 406А. АТ "Сумиобленерго" приносить вибачення за тимчасові незручності та закликає планувати користування електроприладами з урахуванням графіка відключення світла на тиждень з 22 по 28 вересня в Сумській області.

