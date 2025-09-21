Украинцев призывают планировать использование электроприборов с учетом графика отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Сумской области.

График отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Сумской области обнародован, сообщает Politeka.

Опубликовали его в АО "Сумыоблэнерго", передает Недринайловское общество.

Плановые работы по выполнению ремонта на воздушных линиях электропередач будут затрагивать населенные пункты Недригайловской общины.

В Недригайлове 22 сентября с 08:00 до 16:00 временно не будет электроснабжения по улицам Капельгородского 406А и Юбилейная 406А из-за выполнения ремонтных работ. Горьково ощутит перерыв на улице Вишневая – дома 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34 40, 42, 43, 7.

В Мелешковке работы будут затрагивать улицы Веселый Подол 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 31, 35, 37; Выгонянщина 2, 3, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 39, 41, 43, 45; Молодежная 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30; Юрковщина 1, 1Г, 3, 4, 5, 6, 7Г, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 27, 31, 39.

В Пушкарском отключение планируется на ул. Яблоневая 8, 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56. Красная Слобода заденет ул. Большая Новоселица 5, 7, 8, 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49; Духановка 1, 4, 5, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 48 48, 52, 56; Каштановая 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 4; Малая Новоселица 1, 3, 4, 6, 9; Новоселица 2, 3, 4, 6, 12, 14, 16; Село 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 25; Хорол 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 238, 24.

Следующие даты отключений в Недригайлове – 24 и 26 сентября с 08:00 до 16:00 по ул. Капельгородского 406А и Юбилейного 406А. АО "Сумыоблэнерго" приносит извинения за временные неудобства и призывает планировать пользование электроприборами с учетом графика отключения света на неделю с 22 по 28 сентября в Сумской области.

