Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові охоплює кілька напрямків, серед яких відновлення житла та послуги з догляду за людьми похилого віку, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті Карітас у розділі актуальних проєктів зазначається, що в межах ініціативи здійснюється ремонт для вразливих домогосподарств, які зазнали легких або середніх пошкоджень.

Організація Карітас Харків підтримує сім’ї, оселі яких отримали ушкодження. Зокрема, передбачене відновлення вікон, дверей, стін, стель, покрівлі чи елементів електропостачання. Якщо ж житло зазнало значних руйнувань, постраждалих скеровують до інших благодійних структур.

Крім цього, існує окрема ініціатива, що спрямована на підвищення якості життя мешканців, а саме надання послуг із догляду вдома. Такий формат особливо важливий для самотніх пенсіонерів, невиліковно хворих та переселенців, які не можуть самостійно виконувати повсякденні завдання.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові передбачає різноманітні послуги. Серед них — гігієнічний догляд за тими, хто цього потребує, допомога у веденні домашнього господарства, а також навчання близьких базовим навичкам турботи.

Додатково передбачене користування реабілітаційним обладнанням, що надається тимчасово. Це можуть бути інвалідні візки, милиці, протипролежневі матраци, спеціальні сидіння та інші засоби, що полегшують життя людей із фізичними обмеженнями.

Медичні працівники здійснюють контроль за станом здоров’я підопічних: вимірюють артеріальний тиск, рівень цукру, проводять перев’язки та виконують інші необхідні щоденні процедури.

