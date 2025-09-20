Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове восстановление жилья и услуги по уходу за пожилыми людьми, сообщает Politeka.

На официальном сайте Каритас в разделе актуальных проектов отмечается, что в рамках инициативы осуществляется ремонт для уязвимых домохозяйств, которые получили легкие или средние повреждения.

Организация Каритас Харьков поддерживает семьи, дома которых получили повреждения. В частности, предусмотрено восстановление окон, дверей, стен, потолков, кровли или элементов электроснабжения. Если же жилье потерпело значительные разрушения, пострадавших направляют в другие благотворительные структуры.

Кроме этого, существует отдельная инициатива, направленная на повышение качества жизни жителей, а именно предоставление услуг по уходу на дому. Такой формат особенно важен для одиноких пенсионеров, неизлечимых больных и переселенцев, которые не могут самостоятельно выполнять повседневные задачи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляет различные услуги. Среди них — гигиенический уход за нуждающимися, помощь в ведении домашнего хозяйства, а также обучение близких базовым навыкам заботы.

Дополнительно предусмотрено пользование реабилитационным оборудованием, которое предоставляется на время. Это могут быть инвалидные коляски, костыли, противопролежневые матрасы, специальные сиденья и другие средства, облегчающие жизнь людей с физическими ограничениями.

Медицинские работники осуществляют контроль состояния здоровья подопечных: измеряют артериальное давление, уровень сахара, проводят перевязки и выполняют другие необходимые ежедневные процедуры.

