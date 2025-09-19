Доплати для пенсіонерів у Київській області призначаються громадянам із великим трудовим стажем, повідомляє Politeka.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», непрацюючі літні люди мають право на додаткові кошти за роки роботи понад норму. Чоловіки, які відпрацювали 35 і більше років, а жінки — від 30 років, можуть претендувати на таку надбавку.

Для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року, передбачено спрощені умови: достатньо 25 років стажу для чоловіків та 20 — для жінок. Важливо, що виплати отримують лише непрацюючі пенсіонери, працівники, які продовжують трудову діяльність, надбавку не отримують.

Розмір доплати визначається законом: за кожен повний рік понад норму додають 1% від базового розміру пенсії. Є обмеження — не більше 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на рік. На 2025 рік цей показник становить 2362 гривні, тож надбавка за один додатковий рік дорівнює 23 гривні 61 копійці. Якщо пенсіонер має десять таких років, його щомісячна доплата становитиме 236 гривень 10 копійок.

Отже, чим довший наднормовий стаж, тим суттєвішою стає доплата для пенсіонерів у Київській області. Система дозволяє оцінити роки сумлінної праці, підвищує фінансову підтримку та покращує рівень життя тих, хто вже завершив активну трудову діяльність. Надбавки допомагають забезпечити додатковий дохід та підтримку для літніх людей, що все життя віддавали роботі.

Надбавки стимулюють цінувати тривалий професійний досвід та підтримують фінансову стабільність після завершення кар’єри.

