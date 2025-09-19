Доплаты пенсионерам в Киевской области назначаются гражданам с большим трудовым стажем, сообщает Politeka.

Согласно статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», неработающие пожилые люди имеют право на дополнительные средства за годы работы сверх нормы. Мужчины, отработавшие 35 и более лет, а женщины от 30 лет, могут претендовать на такую ​​надбавку.

Для вышедших на пенсию до октября 2011 года предусмотрены упрощенные условия: достаточно 25 лет стажа для мужчин и 20 — для женщин. Важно, что выплаты получают только неработающие пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность работники надбавку не получают.

Размер доплаты определяется законом: за каждый полный год сверх нормы прибавляют 1% от базового размера пенсии. Есть ограничения – не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в год. На 2025 год этот показатель составляет 2362 гривны, так что надбавка за один дополнительный год равна 23 гривне 61 копейке. Если у пенсионера десять таких лет, его ежемесячная доплата будет составлять 236 гривен 10 копеек.

Следовательно, чем длиннее сверхурочный стаж, тем существеннее становится доплата для пенсионеров в Киевской области. Система позволяет оценить годы добросовестного труда, повышает финансовую поддержку и улучшает уровень жизни тех, кто уже завершил активную трудовую деятельность. Надбавки помогают обеспечить дополнительный доход и поддержку пожилым людям, всю жизнь отдававших работе.

Прибавки стимулируют ценить длительный профессиональный опыт и поддерживают финансовую устойчивость после завершения карьеры.

