Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах передбачає надання тимчасового житла в новому модульному містечку, яке будується на території громади, повідомляє Politeka.

Проєкт, як зазначають на офіційній Фейсбук-сторінці соціального захисту Сум, розрахований на внутрішньо переміщені родини та осіб, чиї домівки постраждали через воєнні дії або інші надзвичайні ситуації. Модульне містечко має стати безпечним тимчасовим прихистком для людей, що залишилися без житла, зокрема для літніх мешканців, котрі найбільше потребують допомоги.

Заявки на поселення приймає Департамент соціального захисту населення міської ради. Саме ця установа визначає осіб, які мають право на отримання тимчасового житла, та формує перелік охочих. Для потрапляння до списку потрібно заповнити заяву встановленого зразка.

Подати документи можна за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35, Громадська приймальня, робоче місце №15. Працівники Департаменту приймають відвідувачів у робочий час та надають усі необхідні консультації щодо процедури оформлення. Обов’язковими документами є паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. Якщо заява подається родиною, необхідно надати інформацію про всіх членів сім’ї, які потребують житла. Без цих паперів оформлення неможливе.

Особлива увага приділяється літнім людям та внутрішньо переміщеним особам, які опинилися в Сумах і втратили власне житло через надзвичайні обставини. Завдяки реалізації проєкту мешканці отримають безпечний та облаштований простір для тимчасового перебування.

