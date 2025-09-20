Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предусматривает предоставление временного жилья в новом модульном городке, строящемся на территории общины, сообщает Politeka.

Проект, как отмечают на официальной Facebook-странице социальной защиты Сум, рассчитан на внутренне перемещенные семьи и лиц, чьи дома пострадали из-за военных действий или других чрезвычайных ситуаций. Модульный городок должен стать безопасным временным пристанищем для людей, оставшихся без жилья, в частности для пожилых жителей, наиболее нуждающихся в помощи.

Заявки на поселение принимает Департамент социальной защиты населения. Именно это учреждение определяет лиц, имеющих право на получение временного жилья и формирует перечень желающих. Для попадания в список необходимо заполнить заявление установленного образца.

Подать документы можно по адресу: Сумы, ул. Харьковская, 35, Общественная приемная, рабочее место №15. Работники Департамента принимают посетителей в рабочее время и предоставляют все необходимые консультации по процедуре оформления. Обязательными документами есть паспорт, идентификационный код и справка внутренне перемещенного лица. Если заявление подается семьей, необходимо предоставить информацию обо всех членах семьи, нуждающихся в жилье. Без этих бумаг оформление невозможно.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Особое внимание уделяется пожилым и внутренне перемещенным лицам, которые оказались в Сумах и потеряли собственное жилье из-за чрезвычайных обстоятельств. Благодаря реализации проекта жители получат безопасное и обустроенное пространство для временного пребывания.

