Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області сильно позначилося на гаманцях окремих споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується централізованого водопостачання, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному Телеграм-каналі Лозівської міськради, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області відбулося, перш за все, для бюджетних організацій та інших споживачів.

З 1 квітня ціна на воду для цих категорій склала 60,70 гривень за кубометр, водночас для населення громади вартість залишилася на попередньому рівні.

За словами керівника КП "Лозоваводосервіс" Олександра Марченка, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області було зумовлене здорожчанням закупної води, яку постачає КП "Харківводоканал".

Нова ціна від підприємства складає 17,66 грн за кубометр. Щомісяця це створює додаткові витрати близько 800 тисяч гривень для "Лозоваводосервіс", тому розцінки довелося переглянути, щоб уникнути збитків.

Абонплата та водовідведення залишилися без змін. Різницю в цінах, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади. Подібна ситуація спостерігається і на КП "Тепловодосервіс".

Крім того, у Височанській громаді з квітня також набули чинності нові розцінки: водопостачання коштує 52 грн, а водовідведення - 38,56.

Міська влада наголосила, що громадяни, які не в змозі оплачувати рахунки за новими розцінками, можуть звертатися за субсидією, аби отримати допомогу від держави. Це полегшить тягар нових цін на гаманець родин, які опинилися у скрутному становищі.

В цілому, місцевим мешканцям доведеться звикати до більших рахунків, адже надалі вони лише збільшуватимуться.

