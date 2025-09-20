Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области сильно отразилось на кошельках отдельных потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается централизованного водоснабжения, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале Лозовского горсовета, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области произошло прежде всего для бюджетных организаций и других потребителей.

С 1 апреля цена на воду для этих категорий составила 60,70 гривен за кубометр, в то же время, для населения общины стоимость осталась на прежнем уровне.

По словам руководителя КП "Лозоваводосервис" Александра Марченко, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области было обусловлено удорожанием закупочной воды, поставляемой КП "Харьковводоканал".

Новая цена от предприятия составляет 17,66 грн. за кубометр. Ежемесячно это создает дополнительные расходы около 800 тысяч гривен для "Лозоваводосервиса", поэтому расценки пришлось пересмотреть, чтобы избежать убытков.

Абонплата и водоотвод остались без изменений. Разницу в ценах по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины. Похожая ситуация наблюдается и на КП "Тепловодосервис".

Кроме того, в Высочанской общине с апреля также вступили в силу новые расценки: водоснабжение стоит 52 грн, а водоотвод – 38,56.

Городские власти подчеркнули, что граждане, которые не в состоянии оплачивать счета по новым расценкам, могут обращаться за субсидией, чтобы получить помощь от государства. Это облегчит груз новых цен на кошелек семей, оказавшихся в затруднительном положении.

В целом, местным жителям придется привыкать к большим счетам, ведь в дальнейшем они будут только увеличиваться.

