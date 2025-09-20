Ухвалено рішення про надання внутрішньо переміщеним особам додаткової державної підтримки у вигляді грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області та інших регіонах, пише Politeka.net.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі.
Йдеться про запровадження так званої сьомої грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області та інших регіонах України - виплати на проживання. Її розмір становитиме 2000 гривень і виплата матиме одноразовий характер.
Вона наголосила, що ця грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області та інших регіонах України спрямована не лише на тимчасове полегшення умов життя переселенців, а й на стимулювання їхнього працевлаштування, адже для держави вкрай важливо, аби громадяни, які були змушені залишити свої домівки, змогли адаптуватися до нових умов і віднайти стабільне джерело доходу.
Умовою для отримання цієї виплати є безперервна робота на новому місці протягом щонайменше 6 місяців. Тобто підтримку отримають ті внутрішньо переміщені особи, які довели свою спроможність закріпитися на новому місці проживання та активно працювати.
Детальніше про умови надання цієї підтримки розповів представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, сьома виплата буде призначатися внутрішньо переміщеним особам, котрі після отримання базової допомоги на 6-місячний період продовжили працювати офіційно або отримували дохід як фізичні особи – підприємці.
Також право на цю одноразову допомогу мають ті переселенці, які після переміщення змогли знайти нову роботу або зареєструватися як фізичні особи – підприємці і працювали без перерв до завершення зазначеного періоду.
Таким чином, держава прагне підтримати найбільш активних представників спільноти внутрішніх переселенців, які не лише потребують допомоги, а й намагаються самостійно долати труднощі, пов’язані з втратою домівки та необхідністю починати все з нуля.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто отримає допомогу першим, перелік категорій.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: скільки можна отримати щомісяця.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: розпочалась роздача гуманітарки, де отримати.