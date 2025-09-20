Эта денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах Украины направлена ​​не только на временное облегчение условий жизни переселенцев.

Принято решение о предоставлении внутренне перемещенным лицам дополнительной государственной поддержки в виде денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграмм-канале.

Речь идет о введении так называемой седьмой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах Украины – выплаты на проживание. Ее размер составит 2000 гривен и выплата будет носить одноразовый характер.

Она подчеркнула, что эта денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах Украины направлена ​​не только на временное облегчение условий жизни переселенцев, но и на стимулирование их трудоустройства, ведь для государства крайне важно, чтобы граждане, вынужденные покинуть свои дома, смогли адаптироваться к новым условиям и найти стабильный источник дохода.

Условием для этой выплаты является непрерывная работа на новом месте в течение не менее 6 месяцев. То есть, поддержку получат те внутренне перемещенные лица, которые доказали свою способность закрепиться на новом месте жительства и активно работать.

Детальнее об условиях предоставления этой поддержки рассказал представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, седьмая выплата будет назначаться внутриперемещенным лицам, которые после получения базовой помощи на 6-месячный период продолжили работать официально или получали доход как физические лица – предприниматели.

Также право на эту единовременное содействие имеют те переселенцы, которые после перемещения смогли найти новую работу или зарегистрироваться как физические лица – предприниматели и работали без перерыва до завершения указанного периода.

Таким образом, государство стремится поддержать наиболее активных представителей сообщества внутренних переселенцев, не только нуждающихся в помощи, но и пытающихся самостоятельно преодолевать трудности, связанные с потерей дома и необходимостью начинать все с нуля.

