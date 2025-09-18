Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 20 по 22 вересня в Полтавській області.

Графік відключення світла з 20 по 22 серпня в Полтавській області вводиться в окремих населених пунктах через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Чорнухинської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 20 по 22 вересня в Полтавській області. Обмеження введуть 20 вересня 2025 року. Час: з 08:00 до 13:00.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Олександрівка за адресами: вул.Кільцева (б. 26) та Центральна (б. 1).

Причина обмежень: виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ).

21 числа через виконання ремонту з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електроенергії у селі Пізники на вулицях: Г.С. Сковороди (б. 1, 2, 3а, 10, 11, 30, 30а, 31, 32, 33, 37, 41, 67), Клинівська (б. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12), провулки Лісний (б. 2, 3, 4, 5) та Шкільний (б. 1, 2, 4).

Обмеження будуть діяти з 8 до 17 години в залежності від закінчення ремонтних робіт.

22 числа, з 8:00 до 16:30 години без світла залишаться у селі Гільці на вул.:

Білозубова (б. 32),

Сковороди (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 40),

Шевченка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шкільна (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14),

пров.Шкільний (б. 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 11).

Також вимкнення стосуються населеного пункту Кізлівка на вулицях:

Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лісна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 81),

Лісний (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27),

Центральна (б. 78, 82, 84, 84а),

Шкільний (б. 80).

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 20 по 22 вересня в Полтавській області.

