Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 20 по 22 сентября в Полтавской области.

График отключения света с 20 по 22 августа в Полтавской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Чернухинского территориального общества.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 20 по 22 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 20 сентября 2025 года. Время: с 08:00 до 13:00.

Перерывы в электроснабжении этого дня будут в населенном пункте Олександривка по адресам: ул. Кильцева (б. 26) и Центральная (б. 1).

Причина ограничений: выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме тех, что связаны с расчисткой трасс ВЛ).

21 числа из-за выполнения ремонта по техническому обслуживанию электросетей (кроме тех, что связаны с расчисткой трасс ВЛ) не будет электроэнергии в селе Пизныкы на улицах: Г.С. Сковороды (б. 1, 2, 3а, 10, 11, 30, 30а, 31, 32, 33, 37, 41, 67), Клынивська (б. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12), переулки Лисный (б. 2, 3, 4, 5) та Шкильный (б. 1, 2, 4).

Ограничения будут действовать с 8 до 17 часов в зависимости от окончания ремонтных работ.

22 числа, с 8:00 до 16:30 без света останутся в селе Гильцы на ул.:

Билозубова (б. 32),

Сковороды (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 40),

Шевченко (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шкильна (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14),

пер.Шкильный (б. 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 11).

Также выключения относятся к населенному пункту Кизловка на улицах:

Батальон (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 13, 23, 23а, 24, 25, 31),

Лисна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 33, 35, 37, 39, 41, 43, 81),

Лисный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27),

Центральная (б. 78, 82, 84, 84а),

Шкильный (б. 80).

