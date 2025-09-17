Локальні графіки відключення світла будуть знову застосовуватися в Одеській області протягом двох днів – 18 та 19 вересня 2025 року.

У ДТЕК попередили мешканців Одеської області про нові графіки відключення світла на 18 та 19 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в Одеській області торкнуться міста Кілія. Знеструмлення буде застосовано в четвер, 18 вересня, з 8:00 до 19:00 для будинків по вул. Бессарабська, Бєлінського, Європейська, Затишна, Захисників Зміїного, Ізмаїльська, Кубишкіна, Карадабри, Київська, Кіченко, Козацька, Кооперативна, Мазепи, Миколаївська, Миру та ін. – повний список можна знайти на сторінці громади.

У межах Зеленогірської селищної територіальної громади обмеження діятимуть у четвер із 9:00 до 18:00 у с. Познанка Перша по вул. 8-го Березня, Набережна та Центральна, пише Politeka.

У селі Малодолинське в Одеській області 18 числа знеструмлення відбудеться з 8:00 до 17:00 по вулицях Набережна та Першотравнева.

У межах Фонтанської громади обмеження діятимуть у четвер із 8:00 до 19:00 у селищі Ліски та селі Крижанівка – повний список адрес тут.

А от у пʼятницю, 19 вересня, графіки відключення світла буде застосовано на території Окнянської селищної гр. Із 8:00 до 19:00 без електроенергії частково залишаться такі населені пункти:

Улянівка (вул. Молодіжна);

Будаївці (Довженка);

Гулянка (Хмельницького, Джерельна, Дружби, Лесі Українки, Лелеча, Новоселівська, Прикордонна, Шевченка, Шкільна);

Федорівка (Дачна, Мисливська);

Платонове (Степова);

Розівка (Івана Франка).

