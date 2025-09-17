Локальные графики отключения света будут снова применяться в Одесской области в течение двух дней – 18 и 19 сентября 2025 года.

В ДТЭК предупредили жителей Одесской области о новых графиках отключения света на 18 и 19 сентября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света в Одесской области коснутся города Килия. Обесточение будет применено в четверг, 18 сентября, с 8:00 до 19:00 для домов по ул. Бессарабская, Белинского, Европейская, Уютная, Защитников Змеиного, Измаильская, Кубышкина, Карадабры, Киевская, Киченко, Казацкая, Кооперативная, Мазепы, Николаевская, Мира и др. – полный список можно найти на странице общины.

В пределах Зеленогорской поселковой территориальной общины ограничения будут действовать в четверг с 9:00 до 18:00 в с. Познанка Первая на ул. 8 Марта, Набережная и Центральная, пишет Politeka.

В селе Малодолинское в Одесской области 18 числа обесточение состоится с 8:00 до 17:00 по улицам Набережная и Первомайская.

В пределах Фонтанской общины ограничения будут действовать в четверг с 8:00 до 19:00 в поселке Лески и селе Крыжановка - полный список адресов здесь.

А вот в пятницу, 19 сентября, графики отключения света будут применены на территории Окнянской поселковой общ. С 8:00 до 19:00 без электроэнергии частично останутся следующие населенные пункты:

Уляновка (ул. Молодежная);

Будаевцы (Довженко);

Гулянка (Хмельницкого, Родниковая, Дружбы, Леси Украинки, Лелечая, Новоселовская, Пограничная, Шевченко, Школьная);

Федоровка (Дачная, Охотничья);

Платонов (Степная);

Розовка (И.Франко).

