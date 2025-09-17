Місцеві мешканці постійно обговорюють подорожчання прродуктів у Запоріжжі, адже цінники в магазинах надто швидко ростуть.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало помітним ще з початку року і встигло позначитись на гаманцях звичайних українців, повідомляє Politeka.

За даними Головного управління статистики в Запорізькій області, подорожчання продуктів у Запоріжжі становить 5,8%, тоді як по Україні середній показник склав 6%.

У серпні споживчі ціни зросли на 0,1% порівняно з липнем, тоді як в середньому по країні зафіксували невелике зниження на 0,2%.

Серед усіх товарів найбільше зросли цінники на продовольство. За місяць м’ясо та м’ясопродукти додали 0,9%, а з початку року ріст становить 17,8%. Риба та морепродукти виросли на 3,7%, молоко – на 2,2%, а яйця – на 3,8%.

За даними Мінфіну, станом на першу декаду вересня 2025 року середня вартість десятка яєць коливається від 67,90 до 72,53 гривні. Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Запоріжжі восени буде частково пов’язане із завершенням сезону пропозиції домашніх яєць від невеликих ферм та господарств населення.

Аналітики додають, що точний прогноз вартості стане зрозумілим наприкінці жовтня, коли буде зібраний весь врожай кукурудзи, адже приблизно 70% собівартості яйця складає комбікорм.

Алкоголь і тютюн у серпні сталикоштувати на 1,6% більше, а з початку року їх ціна підскочила на 11%. Водночас, серпень приніс певне полегшення споживачам.

Сезонні овочі на ринках та в магазинах подешевшали в середньому на 8,8%. Найбільше впали в ціні баклажани, морква, цибуля, капуста та картопля – від 16,3% до 43,1%. Фрукти стали дешевшими на 5,6%, хоча загалом за рік їхня вартість зросла на 44%. Цукор подешевшав на 1,8%.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.