Местные жители постоянно обсуждают подорожание продуктов в Запорожье, ведь ценники в магазинах слишком быстро растут.

Подорожание продуктов в Запорожье стало заметно еще с начала года и успело сказаться на кошельках обычных украинцев, сообщает Politeka.

По данным Главного управления статистики в Запорожской области, подорожание продуктов в Запорожье составляет 5,8%, в то время как по Украине средний показатель составил 6%.

В августе потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с июлем, в то время как в среднем по стране зафиксировали небольшое снижение на 0,2%.

Среди всех товаров больше выросли ценники на продовольствие. За месяц мясо и мясопродукты прибавили 0,9%, а с начала года рост составляет 17,8%. Рыба и морепродукты выросли на 3,7%, молоко – на 2,2%, а яйца – на 3,8%.

По данным Минфина, на первую декаду сентября 2025 года средняя стоимость десятка яиц колеблется от 67,90 до 72,53 гривны. Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Запорожье осенью частично связано с завершением сезона предложения домашних яиц от небольших ферм и хозяйств населения.

Аналитики добавляют, что точный прогноз стоимости станет ясен в конце октября, когда будет собран весь урожай кукурузы, ведь примерно 70% себестоимости яйца составляет комбикорм.

Алкоголь и табак в августе стали стоить на 1,6% больше, а с начала года их цена подскочила на 11%. В то же время август принес определенное облегчение потребителям.

Сезонные овощи на рынках и магазинах подешевели в среднем на 8,8%. Больше всего упали в цене баклажаны, морковь, лук, капуста и картофель – от 16,3% до 43,1%. Фрукты стали дешевле на 5,6%, хотя за год их стоимость выросла на 44%. Сахар подешевел на 1,8%.

