Попри дефіцит овочів у Хмельницькій області, населення не відчуває нестачі хліба або круп.

Дефіцит овочів у Хмельницькій області у сезоні 2025/26 набуває все більш помітних масштабів через зменшення врожайності, повідомляє Politeka.

На прилавках магазинів регіону вже відчутне скорочення кількості свіжих овочів та фруктів, а експерти прогнозують, що ця ситуація триватиме кілька місяців поспіль.

Цьогорічний аграрний рік виявився складним: затяжні морози, нестабільна погода та інші несприятливі фактори знизили обсяги збору більшості культур. Через це постачання продукції до Хмельницької області та сусідніх регіонів опинилося під значним ризиком. Весняні та літні погодні аномалії призвели до збитків фермерів замість очікуваного прибутку. Традиційне сезонне здешевлення продукції не відбулося, обсяги обмежені, тож запаси на зиму можуть бути меншими, ніж зазвичай.

Це, своєю чергою, зумовлює підвищення цін на свіжі овочі. Економіст Едуард Каражия зазначає, що імпортні поставки здатні частково стабілізувати ринок. Якщо іноземна продукція не надходитиме, внутрішні овочі подорожчають через обмежену конкуренцію. Додаткові постачання з-за кордону дозволяють пом’якшити дефіцит та зменшити навантаження на місцевих виробників.

Попри дефіцит овочів у Хмельницькій області, населення не відчуває нестачі хліба або круп. Виробництво зернових перевищує внутрішні потреби, що гарантує продовольчу безпеку. Водночас експортна структура створює деякі труднощі: основна частина доходів залишається у трейдерів і логістичних компаній, тоді як фермери отримують лише невелику частку прибутку, що ускладнює економічну ситуацію для виробників.

Отже, обмежені обсяги овочів і фруктів у поєднанні з несприятливими погодними умовами впливають на підвищення цін і необхідність додаткових поставок. Ситуація на ринку залишається складною, і контроль над постачанням є важливим для пом’якшення наслідків дефіциту.

Джерело: 112.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.