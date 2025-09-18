Несмотря на дефицит овощей в Хмельницкой области, население не испытывает недостатка в хлебе или крупах.

Дефицит овощей в Хмельницкой области в сезоне 2025/26 приобретает все более заметные масштабы из-за уменьшения урожайности, сообщает Politeka.

На прилавках магазинов региона уже заметно сокращение количества свежих овощей и фруктов, а эксперты прогнозируют, что эта ситуация продлится несколько месяцев подряд.

Нынешний аграрный год оказался сложным: затяжные морозы, нестабильная погода и другие неблагоприятные факторы снизили объем сбора большинства культур. Из-за этого поставки продукции в Хмельницкую область и соседние регионы оказались под значительным риском. Весенние и летние погодные аномалии привели к убыткам фермеров вместо ожидаемой прибыли. Традиционное сезонное удешевление продукции не произошло, объемы ограничены, поэтому запасы на зиму могут быть меньше обычного.

Это, в свою очередь, приводит к повышению цен на свежие овощи. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что импортные поставки способны отчасти стабилизировать рынок. Если иностранная продукция не будет поступать, внутренние овощи подорожают из-за ограниченной конкуренции. Дополнительные поставки из-за границы позволяют смягчить дефицит и снизить нагрузку на местных производителей.

Несмотря на дефицит овощей в Хмельницкой области, население не испытывает недостатка в хлебе или крупах. Производство зерновых превышает внутренние потребности, что гарантирует продовольственную безопасность. В то же время, экспортная структура создает некоторые трудности: основная часть доходов остается у трейдеров и логистических компаний, тогда как фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, что затрудняет экономическую ситуацию для производителей.

Следовательно, ограниченные объемы овощей и фруктов в сочетании с неблагоприятными погодными условиями влияют на повышение цен и на необходимость дополнительных поставок. Ситуация на рынке остается сложной, и контроль над поставкой важен для смягчения последствий дефицита.

Источник: 112.ua

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.