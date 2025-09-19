Згідно з ухваленими змінами, почне діяти підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Миколаївській області.

На засіданні НКРЕКП прийняла рішення про негайне підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Після ретельного аналізу роботи енергетичних компаній у попередні роки було здійснене перегляд та коригування тарифної структури. Після чого було прийнято рішення про підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Миколаївській області.

Ключовою метою цього рішення визначено спрямування додаткових фінансових ресурсів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та забезпечення стабільної підготовки енергосистеми до прийдешнього опалювального сезону.

Згідно з ухваленими змінами, почне діяти підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня в Миколаївській області, зокрема на розподіл електроенергії. Саме від цієї дати оновлені розцінки набудуть чинності.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко зазначив, що ухвалене рішення щодо перегляду тарифів є інструментом компенсації витрат операторам системи розподілу, виявлених за результатами перевірок попередніх років. У відповідних документах уточнюється, що зміни торкнуться 18 операторів, які функціонують за моделлю RAB-тарифів.

Очікується, що додаткові кошти, які надійдуть у період з вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані насамперед на погашення боргів перед оператором системи передачі електроенергії. Окрім того, частину ресурсів використають для реалізації заходів, необхідних для стабільного та безперебійного проходження осінньо-зимового сезону 2025/2026 років. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик наголосив, що ключовим напрямом використання залучених коштів стане підтримка генерації.

Експерти підкреслюють: для побутових споживачів вплив від підвищення тарифів на розподіл електроенергії буде майже непомітним. Водночас для бізнесу наслідки можуть виявитися значно серйознішими. Зростання операційних витрат підприємств, ймовірно, позначиться на їхній ціновій політиці та може стати додатковим чинником подорожчання товарів і послуг на ринку.

