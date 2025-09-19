Согласно принятым изменениям, начнет действовать повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области.

На заседании НКРЭКУ приняла решение о немедленном повышении тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

После тщательного анализа работы энергетических компаний в предыдущие годы был проведен пересмотр и корректировка тарифной структуры. После этого было принято решение о повышении тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области.

Ключевой целью этого решения определено направление дополнительных финансовых ресурсов на погашение задолженности перед НЭК «Укрэнерго» и обеспечение стабильной подготовки энергосистемы к грядущему отопительному сезону.

Согласно принятым изменениям, начнет действовать повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Николаевской области, в частности, на распределение электроэнергии. Именно с этой даты обновленные расценки вступят в силу.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко отметил, что принятое решение о пересмотре тарифов является инструментом компенсации расходов операторам системы распределения, выявленных по результатам проверок предыдущих лет. В соответствующих документах уточняется, что изменения коснутся 18 операторов, функционирующих по модели RAB-тарифов.

Ожидается, что дополнительные средства, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены, прежде всего, на погашение долгов перед оператором системы передачи электроэнергии. Кроме того, часть ресурсов используют для реализации мер, необходимых для стабильного и бесперебойного прохождения осенне-зимнего сезона 2025/2026 годов. Член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик подчеркнул, что ключевым направлением использования привлеченных средств станет поддержка генерации.

Эксперты подчеркивают: для бытовых потребителей влияние повышения тарифов на распределение электроэнергии будет почти незаметным. В то же время для бизнеса последствия могут оказаться более серьезными. Рост операционных расходов предприятий, вероятно, скажется на их ценовой политике и может стать дополнительным фактором подорожания товаров и услуг на рынке.

