Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 18 по 19 вересня в Полтавській області.

Ввели графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Полтавській області через заплановані масштабні ремонтні роботи на електропередачах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 18 по 19 вересня в Полтавській області. Обмеження введуть 18 вересня 2025 року. Час: з 08:00 до 16:30.

Перерви в електропостачанні цього дня будуть в населеному пункті Харсіки за адресами:

Гудимівка (б. 33, 35, 36, 40),

Загора (б. 2, 2а, 3, 3А, 3Б, 15, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 38а, 40а, 42),

Колгоспна (б. 1, 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 11а, 14, 15, 15а),

Мирний (б. 9),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33),

Перемоги (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18),

Петренка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15а, 17, 19а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25),

Полковника Харсіки (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 24, 24а, 24ДАЧА, 25, 25Б, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 35а, 38, 45),

Полона (б. 3, 4, 6, 6ДАЧА, 7, 10, 13, 14, 18ДАЧА, 19, 29ДАЧА),

Сковороди (б. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 48б, 50, 51, 52, 52а, 56, 59, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 75, 77а, 78а, 79, 80),

Спортивна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14),

Шевченка (б. 2, 3, 12ПУСТ),

Шкільна (б. 2, 3, 4, 5).

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде електроенергії у селі Грушківка на вулицях:

Заярівська (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Лесі Українки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Олексія Припутня (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41а, 42, 43, 47, 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемоги (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Перерви в електропостачанні стануться також з 07:30-17:30 у місті Горішні Плавні на вулицях: Пшенична, 1-23, 2-26; Тополина, 1-9, 2-А, 2-8, 13, 6; Ясна, 2-А

19 числа, з 7:30 до 17:30 години без світла залишаться у селі Мокіївка на вул.:

Уханя (б. 2, 3, 29ДАЧА, 52, 53, 54ДАЧА, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66),

Шевченка (б. 11, 12, 14, 15).

Також обмеження стосуються населеного пункту Нова Діброва на вул.Центральна (б. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 18, 21, 25, 26, 30, 34, 38, 40, 42, 46).

