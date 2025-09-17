Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 18 по 19 сентября в Полтавской области.

Ввели график отключения света с 18 по 19 сентября в Полтавской области из-за запланированных масштабных ремонтных работ на электропередачах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 18 по 19 сентября в Полтавской области. Ограничения будут введены 18 сентября 2025 года. Время: с 08:00 до 16:30.

Перерывы в электроснабжении в этот день будут в населенном пункте Харсикы по адресам:

Гудымивка (б. 33, 35, 36, 40),

Загора (д. 2, 2а, 3, 3А, 3Б, 15, 23, 26, 30, 34, 36, 38, 38а, 40а, 42),

Колгоспна (б. 1, 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 11а, 14, 15, 15а),

Мирный (б. 9),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 17, 18, 18а, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 22 30, 32, 33),

Перемогы (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18),

Петренко (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 15а, 17, 19а, 20, 21, 22, 23а, 24, 25),

Полковника Харсикы (б. 1, 2, 3, 3а, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 24, 24 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 35а, 38, 45),

Полона (б. 3, 4, 6, 6ДАЧА, 7, 10, 13, 14, 18ДАЧА, 19, 29ДАЧА),

Сковороды (б. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 4 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 48б, 50, 51, 52, 52а, 56, 59, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 75, 77а, 77

Спортывна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14),

Шевченко (б. 2, 3, 12ПУСТ),

Шкильна (б. 2, 3, 4, 5).

Из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет электроэнергии в селе Грушковка на улицах:

Заяровская (б. 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23),

Леси Украинки (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а),

Алексея Припутная (б. 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72),

Перемогы (б. 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27).

Перерывы в электроснабжении будут также с 07:30-17:30 в городе Горишни Плавни на улицах: Пшенична, 1-23, 2-26; Тополина, 1-9, 2-А, 2-8, 13, 6; Ясна, 2-А

19 числа, с 7:30 до 17:30 часов без света останутся в селе Мокиевка на ул.:

Уханя (б. 2, 3, 29ДАЧА, 52, 53, 54ДАЧА, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66),

Шевченко (б. 11, 12, 14, 15).

Также ограничения касаются населенного пункта Нова Диброва по ул.Центральная (б. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 18, 21, 25, 26, 30, 34, 38, 40, 42, 46).

